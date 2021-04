Het Europees Hof van Justitie houdt het verbod op pulsvisserij in stand. Nederland eiste dat het Hof de verordening, die per 1 juli het met stroomstootjes vissen op platvissen volledig verbiedt, nietig zou verklaren. Vooral Nederlandse vissers worden hard geraakt door het verbod.

Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in het pulsvissen, waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven.

De technologie is een alternatief voor boomkorvisserij, waarbij een net over de bodem van de zee wordt gesleept. Deze werkwijze beschadigt de bodem. Pulsvisserij zou daardoor duurzamer en minder schadelijk voor de zeebodem zijn dan vissen met een boomkor.

Wetenschappelijk onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES), de belangrijkste internationale wetenschappelijke organisatie op dit vlak, wijst dat ook uit. De wetenschappers bij ICES vinden pulsvissen een verantwoord alternatief voor de boomkor.

Pulsvissen heeft volgens het Hof wel degelijk nadelen

Toch gaat het Europees Hof van Justitie daar niet in mee. Hoewel pulsvissen een aantal bewezen voordelen ten opzichte van vissen met de boomkor heeft, is er volgens het Hof nog te weinig bekend over de risico's van pulsvissen. Uit onderzoeken die het Hof heeft bekeken, blijkt dat pulsvissen wel degelijk nadelen heeft.

De Nederlandse Vissersbond en VisNed zeggen "uit het veld geslagen" te zijn door de uitspraak. "Bewezen milieuwinst blijkt niet voldoende om een nieuwe visserijtechniek toe te staan. Deze uitspraak vergroot het risico van investeren in innovatie, terwijl innovatie cruciaal is om te kunnen voldoen aan de Europese ambities op het gebied van milieubesparing en selectiever vissen", aldus de visserijorganisaties.

De organisaties vrezen dat er door de uitspraak familiebedrijven moeten stoppen met vissen. "We voorzien dat er meer faillissementen aankomen. De hogere kosten in combinatie met gebrek aan perspectief, de gevolgen van Brexit en de het gebrek aan vraag vanwege de COVID-19 maatregelen is een te grote opeenstapeling van onzekerheden."

Oneerlijke concurrentie voor andere vissers

De visserijcommissie van het Europees Parlement stemde in 2019 voor een verbod op pulsvisserij. Vooral Frankrijk is een groot tegenstander van de vismethode.

Het land stelt dat pulsvissen slecht is voor het milieu. Daarnaast klagen Franse vissers al langer over de pulsvisserij, omdat zij vinden dat Nederlanders die de techniek gebruiken op een oneerlijke manier concurreren met andere vissers.