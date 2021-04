Het Europees Hof van Justitie houdt het verbod op pulsvisserij in stand. Nederland eiste dat het Hof de verordening, die per 1 juli het vissen met stroomstootjes op platvissen volledig verbiedt, nietig zou verklaren. Vooral Nederlandse vissers worden hard geraakt door het verbod.

Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in het pulsvissen, waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven.

De technologie is een alternatief voor boomkorvisserij, waarbij een net over de bodem van de zee wordt gesleept. Deze werkwijze beschadigt de bodem. Pulsvisserij zou daardoor duurzamer en minder schadelijk voor de zeebodem zijn dan vissen met een boomkor.

En dat wijst wetenschappelijk onderzoek van de Internationale Raad voor de Verkenning van de Zee (ICES), de belangrijkste internationale wetenschappelijke organisatie op dit vlak, ook uit. De wetenschappers bij ICES vinden pulsvissen een verantwoord alternatief op de boomkor.

Pulsvissen heeft wel degelijk nadelen, vindt het Hof

Toch gaat het Hof daar niet in mee. Volgens het Hof heeft pulsvissen weliswaar een aantal bewezen voordelen ten opzichten van vissen met de boomkor, maar is er nog te weinig bekend over de resterende risico’s van pulsvissen. Uit de onderzoeken die het Hof bekeek blijkt in ieder geval dat pulsvissen wel degelijk nadelen heeft.

De visserijcomissie van het Europees Parlement stemde in 2019 voor een verbod op pulsvisserij. Vooral Frankrijk is een groot tegenstander van de vismethode.

Het land stelt dat pulsvissen slecht is voor het milieu. Daarnaast klagen Franse vissers al langer over de pulsvisserij omdat zij vinden dat sprake is van oneerlijke concurrentie door Nederlanders die de techniek gebruiken.