Het Europees Hof van Justitie houdt het verbod op pulsvisserij overeind. Nederland eiste dat het hof de verordening, die per 1 juli het vissen met stroomstootjes op platvissen totaal verbiedt, nietig zou verklaren. Vooral Nederlandse vissers worden hard geraakt door het verbod.

Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in het pulsvissen, waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven. De technologie is een alternatief voor het zogeheten boomkorvissen, waarbij een net over de bodem van de zee wordt gesleept. Bij deze werkwijze wordt de bodem beschadigd. Pulsvissen zou daarom duurzamer zijn en minder schadelijk voor de zeebodem.

Maar in 2019 stemde de visserijcommissie van het Europees Parlement desondanks voor een verbod. De reden daarvoor is opvallend: Frankrijk stelt dat pulsvissen slecht is voor het milieu, hoewel daar geen wetenschappelijk bewijs voor lijkt. Ook klagen Franse vissers al langer over de pulsvisserij. Zij vinden dat sprake is van oneerlijke concurrentie door Nederlanders die de techniek gebruiken.