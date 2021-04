De Britse maaltijdbezorger Deliveroo heeft in de eerste drie maanden van dit jaar ruim dubbel zoveel bestellingen bezorgd ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit de eerste handelsupdate van de concurrent van Just Eat Takeaway sinds de geflopte beursgang van eind maart.

De langverwachte beursgang zou de grootste op de Londense aandelenbeurs ooit worden, maar beleggers lieten het afweten. Enkele grote investeerders lieten daags voor de entree op de London Stock Exchange weten geen geld in het aandeel te steken.

Dat werd ingegeven doordat het bedrijf op het gebied van arbeidsvoorwaarden een discutabele reputatie heeft. Desondanks zet de groei bij de maaltijdbezorgers net als bij de concurrenten stevig door. De coronacrisis versterkt die groei.

Bij Deliveroo groeide het aantal bestellingen voor het vierde kwartaal op rij. In de maanden januari tot en met maart ging het om een toename van 114 procent tot 71 miljoen. In geld was de groei nog forser: een stijging van 130 procent tot 1,65 miljard pond.

Topman Will Shu waarschuwde wel dat het onzeker is welke impact de opheffing van coronamaatregelen op het bedrijf zal hebben. Als de horeca straks weer helemaal open is, zullen consumenten misschien minder maaltijden laten thuisbezorgen.