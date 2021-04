De Duitse miljardair Dieter Schwarz, eigenaar van de winkelketen Lidl, heeft groen licht van Brussel om de recyclagedivisie van de Franse afvalverwerker Suez over te nemen. Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager wil dan echter wel dat de Nederlandse sorteertak wordt afgestoten om concurrentieredenen.

Schwarz en Suez voeren al een tijd onderhandelingen over de overname van de recyclagetak. Het gaat over activiteiten in Nederland, België, Luxemburg, Polen en Duitsland. De deal, die wordt geschat op zo'n 3 miljard euro, moest alleen nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie en die is er woensdag gekomen.

Alleen moet de sorteerdivisie in Nederland, inclusief de fabriek in Rotterdam, afgestoten worden van bevoegd commissaris Vestager. Anders zou Schwarz meer dan de helft van sorteercapaciteit voor licht verpakkingsmateriaal in ons land controleren.

De andere Nederlandse recyclageactiviteiten kunnen wel worden overgenomen. Suez zal nu bekijken wat dit betekent en neemt later een beslissing, zegt het bedrijf in een reactie aan NU.nl.

Schwarz is de rijkste man van Duitsland en zou zo'n 20 miljard euro aan vermogen hebben volgens persbureau Bloomberg. Hij is eigenaar van de supermarktketens Lidl en Kaufland, maar is ook actief in de afvalindustrie met zijn bedrijf PreZero.