Coinbase, een van de grootste platformen in de wereld om cryptomunten als bitcoin te verhandelen, heeft een hoop beleggers kunnen verleiden om in te tekenen op zijn beursgang in New York. Door de enorme populariteit opende het bedrijf op 381 dollar (318 euro) per aandeel. Dat is goed voor een beurswaarde van 99,6 miljard dollar.

Coinbase werd negen jaar geleden opgericht door de Amerikaan Brian Armstrong en wordt gebruikt om zo'n vijftig virtuele munten, waaronder bitcoin, op te verhandelen. Nu de koersen van die munten de stratosfeer in schieten, leek het voor Coinbase het uitgelezen moment om van die hausse te profiteren en zelf naar de beurs te trekken.

En dat heeft het bedrijf goed gezien. Eén aandeel kostte bij de start van het beursavontuur meteen 381 dollar, tegenover de richtprijs van 250 dollar die de technologiebeurs Nasdaq had ingesteld. Beleggers geloven duidelijk in het potentieel van het bedrijf en zijn activiteiten en gaven het een boost op zijn eerste dag. Armstrong kan daardoor meer dan 15 miljard dollar op zak steken.

Ook de cryptomunten zelf reageerden al op de beursgang van Coinbase. Bitcoin ging sinds het begin van de week al zo'n 5 procent hoger, ether deed er zelfs 10 procent bij.

'Resultaten zullen schommelen'

Dat die koersen zo gelijk lopen wijst er op dat de prestaties van Coinbase sterk gekoppeld zijn aan de prestaties van de cryptomunten. Het bedrijf waarschuwde daar zelf al voor in zijn zogenaamde prospectus, een document met financiële cijfers dat elk bedrijf dat naar de beurs wil moet indienen.

"Onze resultaten kunnen en zullen significant schommelen door de volatiele aard van cruptovaluta", staat er. Met andere woorden: als de bitcoin een duik neemt, zal Coinbase dat naar alle waarschijnlijkheid ook doen.