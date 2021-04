De tarieven voor het laten begraven of cremeren van een overledene zijn afgelopen jaar opnieuw omhoog gegaan. In sommige gemeenten was zelfs sprake van een stijging van meer dan een kwart. Ede spande de kroon met een verhoging van 39 procent, meldt uitvaartverzorger Monuta donderdag.

Het bedrijf bekeek in de eerste drie maanden van dit jaar de tarieven bij zo'n zeventienhonderd begraafplaatsen en ruim honderd crematoria. Daaruit kwam naar voren dat zowel de kosten voor begraven als voor cremeren gemiddeld hoger zijn dan een jaar eerder.

De gemiddelde grafkosten bedragen nu 3.036 euro. Dat is bijna 3 procent meer dan de 2.949 euro van vorig jaar. Hoewel het tarief in Ede relatief het meeste steeg, was in absolute bedragen de gemeente Westland de grootste stijger. Daar gingen de kosten met maar liefst 1.271 euro omhoog, wat een verhoging was van 26 procent.

Daarmee is het overigens niet de duurste. Dat is al jaren de gemeente Groningen, waar je gemiddeld 8.422 euro betaalt voor een graf met een looptijd van dertig jaar. Het Overijsselse Losser is al geruime tijd de goedkoopste. Hier betaal je 765 euro, voor twintig jaar.

Cremeren is aanmerkelijk goedkoper dan begraven, omdat het hierbij om eenmalige kosten gaat. Een crematie zonder dienst is een tientje duurder geworden en kost nu gemiddeld 694 euro. Cremeren met dienst is gemiddeld 55 euro prijziger geworden en hiervoor betaal je nu gemiddeld 1.391 euro.