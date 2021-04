De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's tekent een nieuw discriminatiebeleid uit en gaat zijn werknemers opleiden om intimidatie, discriminatie en geweld te vermijden. Dat doet het bedrijf na klachten daarover van vrouwelijke personeelsleden.

Wat het nieuwe beleid exact inhoudt, is niet duidelijk, maar het kadert in een strategie om de werkomgeving bij McDonald's aangenamer te maken. De afgelopen jaren kreeg het bedrijf flink wat aanklachten voor seksuele intimidatie of andere discriminatie op zijn bord.

Zo moest CEO Steve Easterbrook in 2019 opstappen omdat hij een relatie had met een collega. Die relatie kon volgens het bedrijf niet door de beugel. Later kwamen er nog een hoop rechtszaken over discriminatie binnen.

Met de trainingen wil huidig CEO Chris Kempczinski bewijzen dat hij het probleem aanpakt en diversiteit hoog in het vaandel draagt. Volgens hem heeft McDonald's een verplichting om de restaurants en de maatschappij rechtvaardiger te maken.

De nieuwe normen gelden in alle 39.000 restaurants wereldwijd vanaf begin volgend jaar. In Nederland zullen naar verwachting zeker twintigduizend werknemers de cursussen gaan volgen.