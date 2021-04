Klanten kunnen in ieder geval in de supermarkten van Albert Heijn en Plus de komende dagen nog misgrijpen als ze op zoek zijn naar bepaalde producten zoals kaas en boter. Een bedrijf dat opslag en distributie van die producten verzorgt, werd anderhalve week geleden getroffen door een digitale aanval. De problemen met de bevoorrading zouden voor het weekend grotendeels moeten zijn opgelost, zegt directeur Toon Verhoeven van Bakker Logistiek.

Bij Albert Heijn zijn anderhalve week nadat de problemen begonnen, nog flink wat gaten in de schappen. Bij Plus is daar in mindere mate ook sprake van. "We beleveren alle supermarkten", zegt Verhoeven. "Het hangt van verschillende factoren af of er lege schappen zijn."

Zo is de schade bij Plus "beperkt". "Omdat maar een deel van onze producten via Bakker Logistiek komen, de rest komt uit onze eigen distributiecentrum", zegt een woordvoerder van Plus. Bij Albert Heijn gaat het om veel kaasproducten, maar ook andere zuivel. "Daarvan wordt omdat het vers is, weinig voorraad aangehouden", legt de directeur van Bakker Logistiek uit.

Met Pasen werd het logistieke bedrijf getroffen door een aanval van hackers. "Het heeft een paar dagen geduurd om de systemen weer op orde te krijgen. Nu leveren we het grootste deel van het assortiment weer uit." Een woordvoerder van Albert Heijn liet weten het "buitengewoon vervelend" te vinden dat de tekorten zolang aanhouden.

Het bedrijf biedt op de website ook excuses aan daarvoor. Volgens Bakker Logistiek gaan er op dit moment megavolumes de deur uit. "We hebben vijfhonderd wagens op de weg. De situatie in de supermarkten wordt nu met de dag beter."