Wie een pakje verwacht dat door PostNL wordt bezorgd, kan straks op voorhand bepalen of dit bij afwezigheid wordt achtergelaten bij een PostNL-punt, de buren of een plek rondom het huis. Een proef hiermee is succesvol gebleken en het bedrijf rolt de werkwijze nu stapsgewijs landelijk uit, zo laat een woordvoerder van PostNL desgevraagd weten.

De winst voor PostNL zit hem erin dat de bezorging van pakketten sneller kan. "En het is zowel voor de bezorger als degene die het pakje ontvangt fijner", zegt de woordvoerder. Eind mei moet het systeem bij alle sorteercentra in het land werken.

Dat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd in een periode waarin mensen juist veel meer thuis zijn, is volgens de woordvoerder toeval. "We werken hier al langere tijd aan." Consumenten kunnen via hun PostNL-account op de website of in de app laten weten waar de bezorger het pakje kan achterlaten als ze niet thuis zijn.

Klanten kunnen kiezen uit drie opties: bij de buren, bij een PostNL-punt of op een afgesproken plek. "Daarmee wordt een plek rondom het huis bedoeld, waar het pakket veilig en droog staat en waar een bezorger makkelijker bij kan. Zoals ergens in de tuin, de schuur of de garage."

Het kwam al voor dat mensen hun vaste bezorger vroegen om pakketten op een specifieke plek achter te laten als ze niet thuis zijn. "Dat willen wij niet", zegt de PostNL-woordvoerder. "Dan kan discussie ontstaan over de aansprakelijkheid."

Volgens het bedrijf hebben meer dan zes miljoen mensen een PostNL-account. Zij krijgen in de toekomst ook geen briefje meer met de melding dat de bezorger geweest is, maar het pakje elders ligt. Dat gebeurt dan digitaal.