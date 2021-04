Nederlanders hebben gemiddeld meer dan tweemaal zoveel te besteden als in 1969. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat goederen en diensten in de afgelopen vijftig jaar duurder zijn geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In 2020 was het gemiddelde inkomen 21.900 euro per persoon per jaar. Dat is 112 procent meer dan in 1969, toen dit inkomen, omgerekend naar huidige standaarden, 10.300 euro bedroeg. Nederlanders konden vorig jaar dus gemiddeld ruim tweemaal zoveel besteden aan bijvoorbeeld woonlasten, eten, elektronische apparaten, vakanties en horecabezoek als vijftig jaar geleden.

Dit is ook terug te zien in het uitgavenpatroon van consumenten, zegt het CBS. Nederlanders bezitten meer auto's en consumentenelektronica en geven meer uit aan bijvoorbeeld reizen en restaurantbezoeken.

Het bruto binnenlands product is in dezelfde periode met 126 procent nog wat harder gestegen dan het gemiddelde inkomen. Dat deze groei van de economie niet volledig in de lonen is verwerkt, komt doordat tussen 2001 en 2008 de lonen niet mee zijn gestegen met de economie. Dit kwam door hogere belastingen en premies.

Overigens was 2020 qua inkomen en economische groei een uitzonderlijk jaar. Het gemiddelde inkomen nam vorig jaar met 2,4 procent toe, terwijl de economie juist fors kromp, met maar liefst 3,7 procent. Dat de ontwikkeling van het inkomen en de economie zo ver uit elkaar liggen, komt zelden voor, meldt het CBS.