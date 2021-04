Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft woensdag de bezwaren van Ryanair over de staatssteun voor de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen SAS en Finnair afgewezen. Volgens het Hof voldoet de steun aan de eisen van de EU en is die nodig om serieuze verstoringen van de economie te voorkomen.

De luchtvaartmaatschappij heeft laten weten in hoger beroep te zullen gaan.

Het is niet de eerste keer dat Ryanair bot vangt in een zaak over staatssteun. In februari kreeg de luchtvaartmaatschappij nog van het Hof te horen dat de Europese Commissie de staatssteun voor Air France terecht heeft goedgekeurd.

Afgelopen zomer sprak Ryanair zich al kritisch uit over de steun die veel luchtvaartmaatschappijen krijgen. "Deze illegale staatssteun verstoort de concurrentie en maakt het voor onrendabele maatschappijen mogelijk om de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden", aldus het bedrijf.

Ryanair heeft door de coronacrisis een zwaar jaar achter de rug. In 2019 vervoerde het bedrijf 152,4 miljoen passagiers. In dit boekjaar, dat tot eind maart loopt, zijn dat er waarschijnlijk minder dan 30 miljoen.