De Europese Commissie (EC) wil jaarlijks 150 miljard euro lenen om haar herstelplan te financieren, heeft het dagelijkse bestuur van de Europese Unie woensdag bekendgemaakt. Dit plan moet de Europese economie groener maken en verder digitaliseren.

De EC begint met lenen zodra alle lidstaten het financieringsplan hebben geratificeerd, omdat dan tegen het gunstigste rentetarief geld geleend kan worden.

Het herstelfonds moet lidstaten helpen uit de coronacrisis te komen. EU-landen moeten een gedetailleerd plan voor de besteding van het geld komen. Met het herstelplan is een bedrag van zo'n 800 miljard euro gemoeid.

Om dit te kunnen bekostigen, wil de Europese Commissie geld lenen op de kapitaalmarkt. De Commissie wil onder meer obligaties uitgeven, waarvan veel groene obligaties, met looptijden variërend van drie jaar tot dertig jaar.

De EC wil tussen medio dit jaar en eind 2026 jaarlijks 150 miljard euro lenen. Ook maakt de commissie gebruik van diverse andere middelen van financiering. Dit moet zorgen dat de kosten relatief laag blijven en risico's worden gespreid.

Ruim dertig jaar later, in 2058, moet alles terugbetaald zijn. Om het geleende geld in de komende decennia terug te kunnen betalen, wil Brussel extra belastingen invoeren, boven op al bestaande bronnen van inkomsten. Over de belastingen moet de EU de komende jaren een besluit nemen.

Overigens hebben nog niet alle lidstaten het herstelplan goedgekeurd. Zo loopt er in Duitsland nog een juridische procedure bij het constitutioneel hof. Onder meer de rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft bezwaren tegen het Europese plan.