Klanten van Albert Heijn die voor voorverpakte kaas naar de supermarkt gaan, kunnen nog steeds voor lege schappen komen te staan. Door een hack bij een logistiek dienstverlener van AH begonnen de leveringen een week geleden stil te vallen. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt woensdag dat de problemen nog steeds niet verholpen zijn. Ook supermarktketen Plus kampt met 'beperkte beschikbaarheid' van bepaalde producten.

"Het duurt erg lang voordat de bevoorrading weer op orde is en dat is buitengewoon vervelend", aldus de woordvoerder, die eraan toevoegt dat er ook winkels zijn waar de schappen al wel weer gevuld zijn.

Hoelang het zal duren voordat alle winkels weer genoeg kaasvoorraad hebben liggen, kan de woordvoerder niet zeggen. "We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk is." Ook de supermarkten van Plus hebben te maken met leveringsproblemen. "Dat gaat met name om margarine en ook wat kaas", aldus een woordvoerder van dat concern.

"De schade is beperkt, omdat onze spullen maar voor een deel via Bakker Logistiek komen. De rest komt uit ons eigen distributiecentrum."

Een logistiek dienstverlener van AH, Bakker Logistiek, werd anderhalve week geleden gehackt waardoor de systemen niet meer werkten. Vanaf medio vorige week ontstonden daardoor leveringsproblemen. De woordvoerder van AH spreekt van een technische storing, die inmiddels opgelost is. "Waarna de leveringen weer langzaam opgestart kunnen worden."

Op de site van AH biedt het bedrijf excuses aan voor het ongemak.