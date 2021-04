Het aantal bedrijven in Nederland is in het afgelopen kwartaal flink toegenomen. Ruim 80.000 ondernemers richtten een bedrijf op en doordat er ook relatief weinig bedrijven failliet gingen, groeide de bedrijfspopulatie met ruim 50.000. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt kredietwaardigheidsspecialist Graydon woensdag.

Ook het aantal bedrijven dat niet failliet is gegaan, maar wel om een andere reden is gestopt, is met ruim 26.000 een stuk kleiner dan in het eerste kwartaal van 2020.

De coronacrisis is dus niet voor iedere ondernemer een bedreiging, zegt analist Gert van den Berg van Graydon. Het aantal gestarte bedrijven lag zelfs op het een na hoogste niveau in tien jaar tijd. "Veel ondernemers hebben het nu zwaar, maar deze cijfers laten dus zien dat anderen met een nieuw bedrijf juist goed in weten te spelen op de lastige omstandigheden."

Het aantal starters verschilt sterk per sector. In de groot- en detailhandel zijn er met een stijging van 31,8 procent veel meer starters dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat komt volgens Graydon door de sterke groei van de verkoop via internet. Maar ook in de transport en logistiek, industrie en financiële sector werden veel bedrijven opgericht.

Veel van de opgerichte bedrijven zijn overigens klein. Bij 79.568 van de in totaal 81.255 zijn één tot vier mensen in dienst. Bij 53.773 bedrijven gaat het om een eenmanszaak.