Winkeliers en horecabedrijven zijn zeer teleurgesteld dat het kabinet dinsdagavond geen versoepeling van de lockdownregels heeft aangekondigd. Ze noemen het een "bittere pil". Wel zijn hier en daar positieve geluiden te horen over een dinsdag gepresenteerd stappenplan van het kabinet, waarin staat dat er misschien eind april wat soepelere regels komen.

Vorige week lekte uit dat het kabinet overwoog om op 21 april terrassen te openen en de beperkingen voor winkels te verminderen. Maar kort daarna maakte premier Mark Rutte duidelijk dat een versoepeling er niet in zat. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond benadrukte hij dat nog eens.

Wel noemde Rutte 28 april, de dag na Koningsdag, als mogelijke datum waarop een deel van de beperkingen wordt opgeheven. De premier hield echter een stevige slag om de arm en zei dat eventuele wijzigingen vooral sterk afhangen van hoeveel ziekenhuisopnames er de komende weken zijn.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en mkb Nederland vinden een langere lockdown onnodig en stellen dat de horeca protocollen heeft om terrassen veilig te openen. Ook horecavereniging KHN noemt het uitermate teleurstellend en een gemiste kans van het kabinet. "De horeca kan juist een rol spelen in het terugdringen van het virus, doordat iedereen daar veilig én op afstand kan samenkomen."

Kritiek komt er ook vanuit winkeliers. Vereniging voor non-foodverkopers INretail vindt dat er wel degelijk ruimte is voor versoepelingen, omdat ondernemers plannen hebben om hun winkels op een veilige manier te openen. "De sector zit in een wurggreep en gaat failliet. Het geld is op en veel ondernemers moeten nu leven van hun privé spaargeld. Laat ondernemers ondernemen en laat mensen winkelen", voegen ze eraan toe.

Meer financiële steun nodig voor ondernemers

VNO-NCW en mkb Nederland zouden graag zien dat het huidige coronasteunpakket wordt uitgebreid, omdat veel ondernemers al bijna een jaar lang geen inkomen hebben, bijvoorbeeld reisorganisaties. Daarnaast moeten de al bestaande steunmaatregelen worden verlengd. In de huidige plannen van het kabinet lopen veel regelingen namelijk af per 1 juli. KHN pleit eveneens voor uitbreiding van het pakket.

Wel zijn de twee verenigingen blij met het dinsdag gepresenteerde plan waarin staat hoe sectoren langzaamaan weer open kunnen en in welke stappen. Zo staan in dit plan enkele data genoemd waarop winkels meer klanten mogen ontvangen en bijvoorbeeld terrassen, zonnestudio's en sportclubs weer open mogen. Dit gebeurt echter alleen als het aantal besmettingen en vooral de ziekenhuisopnames dat toelaten.