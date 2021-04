Enkele honderden werknemers van groothandelsbedrijf Makro raken hun huidige baan kwijt. Wel krijgen ze de mogelijkheid om binnen het bedrijf op een andere functie te solliciteren. Dat bevestigt een woordvoerder van Makro na berichtgeving van RTL Nieuws. Maandag werd bekend dat ook supermarktketen Jumbo soortgelijke stappen zet.

Makro, dat onderdeel is van de Duitse Metro Group, is van plan zijn verkooporganisatie in Nederland op de schop te nemen. Deze wijzigingen raken zo'n tweehonderd voltijdsfuncties, wat in dit geval neerkomt op zo'n driehonderd personeelsleden.

Zij moeten binnen Makro solliciteren op andere functies. Volgens het bedrijf is het doel om zoveel mogelijk medewerkers te behouden. Hoeveel personeelsleden Makro verwacht te kunnen behouden, is onduidelijk. Een woordvoerder voegt eraan toe dat er ook nieuwe functies bij komen.

Makro heeft in Nederland een kleine twintig vestigingen. Bijna 10 procent van de personeelsleden bij het bedrijf wordt geraakt door de reorganisatie, die deel uitmaakt van een groter plan om de resultaten van het bedrijf op te krikken.

Ook Jumbo gaat reorganiseren

Het nieuws van Makro komt een dag nadat supermarktketen Jumbo een reorganisatie aankondigde. De plannen treffen zo'n 4.500 medewerkers. De personeelsleden moeten binnen Jumbo solliciteren op een nieuwe functie.

Zo'n 10 procent van de betreffende werknemers kan hierdoor in een lagere functie terechtkomen, meldt financieel topman Ton van Veen aan NOS. Ook is er een mogelijkheid dat er binnen het bedrijf geen plaats voor ze is. Met de reorganisatie wil de supermarktketen "beter inspelen op de huidige en toekomstige wensen van de klant". Jumbo voert de wijzigingen na de zomer door.