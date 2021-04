Na een sluiting van een half jaar moest er ontzettend veel geschrobd en opgeruimd worden, maar verder zijn vijf Utrechtse cafés helemaal klaar voor een heropening. In het kader van de Fieldlab-experimenten mogen deze horecagelegenheden woensdag tot en met zondag gasten ontvangen.

Gasten moeten zich vooraf laten testen en met naam en toenaam reserveren. Bij binnenkomst krijgen zij een lijst met vragen over de gezondheid. Daarna gaan de gasten met een trackingdevice naar hun vaste plaats, waar ze moeten blijven zitten met hun drankje. Helemaal zoals een spontaan kroegbezoekje zal het niet zijn tijdens het testevenement, maar toch lopen de Utrechters er warm voor: de beschikbare plaatsen voor Fieldlab Cafés zaten vorige week al vol voordat de meeste inwoners de reserveringssite hadden gevonden.

Ook de vijf cafés die meedoen, hebben er zin in. "De nieuwe tafels zijn net binnen en het tapbier is aangesloten, maar er is best wat werk aan de winkel nog voor morgen 12.00 uur", vertelt assistent-bedrijfsleider Anouk Heijne den Bak van café Hofman. "Het is nu vooral schoonmaken, de sopjes staan al klaar op de vloer."

In het grand café op het Janskerkhof kunnen ze volgens Heijne den Bak rekenen op "een vast team van oude rotten". Die kunnen volgens haar probleemloos weer aan de bak. "We hebben wel een kleine opfristraining verzorgd, maar een biertje tappen verleer je niet in zes maanden. Met de huidige groep kunnen we de komende dagen uit de voeten. Maar als straks de terrassen hopelijk weer open mogen, hebben we wel meer personeel nodig."

Ook café Ubica is er klaar voor, zegt eigenaar Stefan Elvers. "Toen we benaderd werden, hebben we er wel even over nagedacht, want het is een gigabak werk. Zoals veel cafés zijn we in de afgelopen maanden meer opslagruimte dan horecabedrijf geweest."

Op enkele parttimers na, is het vaste personeel bij Ubica gebleven, dus ook hier zal het weer snel gestroomlijnd lopen. "Toen bekend werd dat wij zouden meedoen, meldden ze zich massaal om mee te helpen. We zijn even bij elkaar geweest, maar dat ging er meer om dat we de coronamaatregelen goed konden doornemen. Als we morgen om 12.00 uur beginnen, zal het voelen alsof we een oude jas aantrekken", verwacht Elvers.

Van groot danscafé tot kleine wijnbar

De vijf deelnemende bedrijven zijn geselecteerd door de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Die heeft ze zo uitgekozen dat er een mix van grote en kleinere cafés met uiteenlopende karakters is. Zo doet niet alleen De Beurs, een vrij groot pand op de Neude met een omvangrijke dansvloer, maar doen ook de klassieke bruine kroeg 't Oude Pierement en de intieme wijnbar VinVin mee.

Eigenaar Julian Cleton van VinVin ziet het ook wel zitten met het Fieldlab-experiment. "We hebben veel ervaring, dus we weten wat we kunnen verwachten. Het personeel hebben we, soms met pijn en moeite, aan boord kunnen houden en de kelder staat vol met wijnen. Echt eten mogen we niet serveren, maar we hebben mooie borrelplanken. En we komen met leuke nieuwe dingen. Een importeur had een goede tip uit Italië over een pinot nero, daar heb ik achttien flessen van ingeslagen."

De andere tenten varen doorgaans iets minder op nippende fijnproevers, dus zij vonden het wel lastig om in te schatten hoeveel bier ze moesten inslaan. "Maar dat zijn we wel gewend", zegt Heijne den Bak van café Hofman. "Het is te vergelijken met een borrel van een grote groep, dan weet je ook niet precies wat ze gaan drinken. Er zal vooral veel behoefte zijn aan een vers getapt biertje. Waarschijnlijk meteen om 12.00 uur al."

Elvers van Ubica heeft ook geen flauw idee hoeveel drank er de komende dagen doorheen zal gaan. "We weten hoeveel mensen er komen, maar hoeveel we gaan verkopen is totaal niet te zeggen. Er zal wel wat overblijven. Maar hopelijk kunnen we snel weer de terrassen openen, zodat we er niet mee blijven zitten. Qua omzet zal het niet zo veel opleveren, maar dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat om de testresultaten."