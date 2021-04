Duitse consumenten die via Volkswagen financiering voor de aanschaf van een sjoemeldiesel hebben geregeld, hebben ook recht op teruggave van gemaakte kosten zoals rente. Dat heeft het federale hof in Karlsruhe dinsdag besloten.

De zaak was aangespannen door iemand die in 2013 via Volkswagen de aanschaf van een dieselauto gefinancierd had. Twee jaar later kwam aan het licht dat de auto's door sjoemelsoftware schoner leken dan ze daadwerkelijk waren.

Het bedrijf heeft sindsdien weliswaar grote aantallen klanten schadevergoedingen betaald, maar weigerde in gevallen waarbij de financiering via Volkswagen was geregeld ook de rente terug te betalen.

Aangezien er nog vergelijkbare procedures tegen het concern lopen, is de uitspraak een flinke tegenslag voor Volkswagen. Volgens berichten in Duitse media heeft het oordeel van de rechter gevolgen voor honderden gevallen.

Volkswagen zal naar verwachting gemiddeld 2.000 euro per klacht kwijt zijn. De afwikkeling van het dieselschandaal heeft het Duitse concern inmiddels al meer dan 32 miljard euro gekost.