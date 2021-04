In 2020 is voor het eerst in alle branches vaker met de betaalpas of smartphone betaald dan met contant geld, blijkt dinsdag uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB). Vorig jaar rekenden consumenten in Nederland 79 procent van hun aankopen af met hun pas of telefoon.

Deze stijging wordt vooral toegeschreven aan de coronacrisis; sinds maart vorig jaar wordt het gebruik van contant geld afgeraden. In 2020 werd 21 procent van de aankopen contant afgerekend, terwijl dat voor de coronacrisis nog 32 procent was.

Vanwege de coronamaatregelen zien ook steeds meer consumenten en bedrijven af van het gebruik van het traditionele pinnen, waarbij je de betaalpas in een betaalautomaat steekt en je de pincode intoetst. In 2020 was 80 procent van de pinbetalingen dan ook contactloos.

Contactloos betalen nam bij de zogeheten straatverkoop, zoals op de markt of bij de viskraam, het sterkst toe: met 30 procent. Mede hierdoor werd in 2020 voor het eerst in alle sectoren vaker met pin dan met contant geld betaald.