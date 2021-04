In maart is een recordaantal van 5.952 nieuwe snorfietsen geregistreerd, blijkt dinsdag uit cijfers van BOVAG en dataprovider RDC. Met name de elektrische exemplaren waren afgelopen maand in trek. Van de verkochte snorfietsen was een derde elektrisch aangedreven.

Volgens de afspraken in het klimaatakkoord worden vanaf 2025 alleen nog maar nieuwe snorfietsen met elektrische aandrijving verkocht in Nederland. De huidige cijfers tonen volgens branchevereniging BOVAG aan dat de branche "prima op schema" ligt.

In het eerste kwartaal van 2021 werden in totaal 11.885 nieuwe snorfietsen verkocht. Dat is bijna de helft meer dan een jaar eerder. Het aandeel elektrische snorfietsen was 35 procent.

De populariteit van de snorfiets is deels het gevolg van de coronacrisis. Door de pandemie is er namelijk een grotere vraag naar individuele vervoersvormen voor dagelijks gebruik. Het rijwiel bleek een goed alternatief voor het openbaar vervoer. De verkoop van gebruikte snorfietsen steeg met 4 procent tot 8.241 stuks.

Nederland telde op 1 april van dit jaar ruim 804.000 geregistreerde snorfietsen. Daarvan waren er ruim 47.000 elektrisch aangedreven, wat neerkomt op circa 6 procent van het totaal.