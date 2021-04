Vanwege digitalisering verdwijnen in de komende 48 maanden mogelijk 400.000 banen op jaarbasis, meldt PwC dinsdag op basis van onderzoek. Volgens het accountants- en adviesbureau zijn er op termijn minder kassamedewerkers, vakkenvullers, horecamedewerkers, receptionisten en magazijnmedewerkers nodig.

Doordat deze banen "helaas weinig bestaansrecht hebben", worden die ook wel zombiebanen genoemd, schrijft PwC.

Het banenverlies raakt mogelijk in een stroomversnelling als de coronagerelateerde steunmaatregelen vanuit de overheid komen te vervallen. Daarmee worden zombiebedrijven nu nog overeind gehouden, aldus het accountantsbureau.

Daarentegen ziet PwC veel kansen voor omscholing. De meeste vaardigheden die deze werknemers hebben, zijn te gebruiken in banen waar in de toekomst wel behoefte aan is.

Er zijn volgens PwC namelijk ook engelbanen: banen waar veel vraag naar is, terwijl het aanbod van personeel achterblijft. Het gaat om bijvoorbeeld technici, basisschooldocenten, politiemensen, en brandweerlieden. Via om- en bijscholing zouden veel mensen vanuit een zombiebaan naar zo'n functie kunnen doorstromen.

Al voor de coronacrisis dreigden zo'n 250.000 banen te verdwijnen. Dat is tijdens de pandemie opgelopen tot 330.000 banen, oftewel ruim 3 procent van de huidige arbeidsmarkt.

PwC voorziet dat er tot en met 2024 jaarlijks 400.000 banen onder druk komen te staan. In de regio's Midden-Brabant, Midden-Limburg en Zeeland kunnen de hardste klappen vallen. Daar is een op de vijf banen een zombiebaan.