De aanhoudende coronacrisis heeft voor een flinke toename in het aantal bestellingen bij maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl) gezorgd. In het eerste kwartaal zijn in Nederland zo'n 15,3 miljoen maaltijden besteld, 53 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers.

Daarmee liep het totale aantal bezorgingen op tot anderhalf miljoen, 151 procent meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij zo'n bezorging kan het om meerdere bestelde maaltijden gaan.

De groei komt niet onverwacht, aangezien er in het grootste gedeelte van het eerste kwartaal van 2020 nog geen epidemie was.

In de eerste drie maanden van dit jaar werd er alleen in Nederland al voor 400 miljoen euro aan maaltijden thuisbezorgd, een plus van 72 procent. In totaal bezorgde Just Eat Takeaway voor 4,5 miljard euro aan eten en drinken.

De vraag naar maaltijdbezorging viel in het eerste kwartaal op de Britse thuismarkt 695 procent hoger uit. Daar kwamen tot aan april 63,8 miljoen bestellingen binnen. Met name in Londen nam het aantal bestelde maaltijden toe. De vraag groeide mede doordat de Britten inmiddels ook producten van koffieketens Starbucks en Costa Coffee kunnen bestellen.