Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van nieuwe regels, terwijl bijvoorbeeld de verlaging van de overdrachtsbelasting hen juist moet helpen. In plaats daarvan profiteren vooral zittende eigenaren van de gewijzigde regelgeving. Dat stelt ABN AMRO dinsdag.

Om beginners op de woningmarkt meer kans te geven, heeft het kabinet begin dit jaar diverse maatregelen ingevoerd. Zo is op 1 januari onder andere de overdrachtsbelasting verlaagd voor degenen die voor het eerst een woning kopen en jonger zijn dan 35 jaar. Daarnaast is het maximale hypotheekbedrag voor starters met een studieschuld omhooggegaan.

Volgens ABN AMRO zorgen deze en enkele andere nieuwe maatregelen alleen op korte termijn voor een betere positie van starters. De verwachting is dat later dit jaar de werkloosheid toeneemt en de krapte op de woningmarkt aanhoudt doordat er weinig nieuwbouw bij komt. Daarnaast vermindert het gunstige effect van de lage hypotheekrente, wanneer deze niet langer daalt.

Tegelijkertijd zorgen de nieuwe regels ervoor dat de vraag naar woningen stijgt. Dat is gunstig voor bestaande huizenbezitters, terwijl de regels waren bedoeld om juist starters in het zadel te helpen. Ook het aanhoudende woningtekort drijft de prijs op.

Het bouwen van veel nieuwe woningen is volgens de bank de oplossing van dit probleem. Het is echter niet waarschijnlijk dat er de komende jaren veel nieuwbouw bijkomt. "Gezien het beperkte aantal bouwvergunningen en de aanhoudende stikstofcrisis, zal de bouw van nieuwe huizen ook in de komende jaren tegenvallen", aldus ABN AMRO in een toelichting.

De bank heeft daarom zijn verwachting over de stijging van de huizenprijzen naar boven bijgesteld. Waar ABN AMRO eerst nog uitging van een plus van 5 procent dit jaar, wordt dat volgens de nieuwe berekeningen waarschijnlijk 7,5 procent.

Ook in 2022 stijgen de prijzen harder, met 2,5 procent in plaats van de eerdere verwachting van 1 procent. Het aantal transacties zal dit jaar juist dalen en zo'n 10 procent lager uitkomen dan afgelopen jaar, denkt de bank.