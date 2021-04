De productie van meubels en interieurs komt in de knel door aanhoudende tekorten van grondstoffen en andere materialen en problemen bij de levering ervan. Dit kan de prijs van meubels en interieurs opdrijven, waarschuwt branchevereniging Koninklijke CBM maandag op basis van een peiling onder leden. De vereniging wijst erop dat dit probleem zich niet beperkt tot Nederland, maar wereldwijd speelt.

Grondstoffen voor meubels en interieurs, zoals schuim, textiel, leer, kunststoffen, massief hout, staal en glas, zijn volgens de vereniging de laatste tijd fors in prijs gestegen, soms zelfs met dubbele cijfers. Schuim, dat voor banken en matrassen gebruikt wordt, is sinds vorig jaar oktober met 40 procent gestegen, terwijl staalprijzen sinds medio vorig jaar zelfs zijn verdubbeld. De vereniging verwacht dat de hogere prijzen voorlopig aanhouden.

De prijsstijgingen hebben meerdere oorzaken. Leveranciers van grondstoffen en materialen zeggen dat er tekorten in de hele leveringsketen zijn. Zo is er voor schuim een tekort aan basisstoffen vanuit de chemische industrie en heeft de logistiek vanuit Azië door onder meer een tekort aan containers wereldwijd vertraging opgelopen. Dit containertekort zorgt bovendien voor hogere vervoerstarieven.

Het recent vastgelopen containerschip Ever Given, dat een aantal dagen vastzat in het Suezkanaal, was volgens de vereniging "de spreekwoordelijke laatste druppel". De vertraging in de keten zal volgens de vereniging voorlopig niet verbeteren.

Ook is er een veel grotere vraag naar nieuwe meubels, doordat Nederlanders vanwege de lockdown meer geld uitgeven aan het opknappen van hun huis en aan nieuwe meubels. Dat zorgt ook voor meer vraag naar grondstoffen en andere materialen, en dus gestegen prijzen en langere levertijden.