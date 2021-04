Boekwinkelketen BoekenVoordeel, goed voor 86 winkels in Nederland, heeft faillissement aangevraagd. Door de gedwongen sluiting vanwege de lockdown kwam het bedrijf flink in de problemen. Ondanks de steun van de overheid, een flexibele opstelling van leveranciers en extra investeringen van de eigenaar is het volgens de keten niet meer verantwoord om verder te gaan.

Na alle scenario's tegen het licht te hebben gehouden is er de afgelopen weken nog een ultieme poging gedaan om met de Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen, laat de onderneming weten.

"Helaas is recent duidelijk geworden dat hoewel een deel van de verhuurders bereid was tot een overeenkomst, er niet voldoende draagvlak was voor de geboden oplossing", aldus het bedrijf in een reactie.

BoekenVoordeel is ontstaan in Amsterdam, maar heeft tegenwoordig het hoofdkantoor in Almere. Het verkoopt niet alleen boeken, maar ook onder meer wenskaarten, hobbyartikelen, bordspellen en sinds enige tijd ook mondkapjes.

De winkels willen zich onderscheiden door hun producten voor lage prijzen aan te bieden. Tevens heeft het een webshop, waar op dit moment overigens geen bestellingen worden aangenomen "wegens omstandigheden".

De keten besloot een aantal jaren geleden om verder te gaan met het failliete Free Record Shop. Daardoor kreeg een deel van de BoekenVoordeel-winkels in 2014 een shop-in-shop van de muziekverkoper. Nu lijkt de boekenketen eenzelfde lot beschoren als de platenverkoper.

De Belgische tak van BoekenVoordeel valt buiten de faillissementsaanvraag.