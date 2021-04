China heeft techmiljardair Jack Ma nog steeds op de korrel. Nadat zijn webwinkel Alibaba zaterdag al een miljardenboete kreeg, moet hij van Peking ook zijn financiële imperium Ant Group grondig op de schop nemen en komt het bedrijf onder strenger toezicht te staan.

Dat heeft de centrale bank van China, die toezicht houdt op het financiële systeem in het land, maandag bekendgemaakt.

De machthebbers in Peking zijn al langer kritisch op de activiteiten van het concern van Ma. Zo stak de overheid in november op het laatste moment een stokje voor de beursgang van Ant Group. Het had de grootste beursgang aller tijden moeten worden, met een bedrag van omgerekend ruim 30 miljard euro.

Ook was Ma in de laatste maanden enige tijd spoorloos. Nog altijd is niet duidelijk waar hij verbleef.

Zaterdag werd bekend dat webwinkelreus Alibaba, het bedrijf achter AliExpress, een boete heeft gekregen van omgerekend 2,36 miljard euro vanwege vermeende monopoliepraktijken. De miljardair was in het verleden kritisch op het financiële beleid van de Chinese regering.

Strenger toezicht voor Ant Group

Maandag werd duidelijk dat Ant Group een houdstermaatschappij moet worden, waarbij de Chinese overheid intensiever toezicht houdt. Ook is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe structuur voor het bedrijf.

Deze herstructurering van Ant Group betekent onder meer dat de populaire betaaldienst Alipay zijn activiteiten moet aanpassen. De dienst verwerkt jaarlijks voor zo'n 17 biljoen dollar (meer dan 14 biljoen euro) aan transacties, maar zou zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentiepraktijken.

Ook moet Ma het risicogehalte van zijn investeringen terugbrengen en moet hij meer informatie delen over klanten van Ant Group. Naar verwachting zorgen deze en andere maatregelen voor een daling van de winst bij het concern. Eerder moest het bedrijf al stoppen met activiteiten op het gebied van onder andere consumentenkredieten.