Drogisterijketen Kruidvat heeft de capaciteit van haar distributiecentrum in Ede verdubbeld naar 30.000 vierkante meter, meldt moederbedrijf A.S. Watson. Daarmee wil de keten de enorme groei aan online bestellingen opvangen.

In het nieuwe centrum zouden dagelijks tot meer dan 35 vrachtwagens vol met pakketten kunnen uitrijden en worden er dagelijks tienduizend producten verwerkt.

"In de afgelopen jaren heeft Kruidvat het aantal online bestellingen telkens met maar liefst ruim 50 procent zien groeien", zegt Yvette Heijwegen, directeur logistiek van A.S. Watson. Deze forse groei was aanleiding om ons distributiecentrum in Ede flink op te schalen. We blijven wel zowel online als fysiek verkopen."

De uitbreiding behelst onder meer het creëren van 8.000 vierkante meter extra ruimte door tussenverdiepingen te bouwen. Ook zijn veel dingen geautomatiseerd. Zo worden er nu twaalf autonome robots ingezet om artikelen te verzamelen en op de juiste transportband te zetten. Het centrum heeft 1,2 kilometer aan transportbanden die uiteindelijk naar een vrachtwagen leiden.

Ondanks de automatisering blijft het aantal werknemers wel groeien. Op piekdagen werken er zo'n zevenhonderd mensen in het magazijn, laat A.S. Watson weten.