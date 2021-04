De kaasschappen bij de Albert Heijn zijn waarschijnlijk snel weer gevuld na problemen bij een toeleverancier van de supermarktketen. Bakker Logistiek werd vorige week gehackt waardoor het bedrijf geen voorverpakte kazen en andere versproducten meer kon leveren, maar die hack is inmiddels opgelost, zegt directeur Toon Verhoeven van Bakker Logistiek maandag tegen NU.nl.

"Wij werden vorige week van zondag op maandag gehackt, waardoor wij niet meer bij onze automatiseringssystemen konden komen. Een groot deel van ons bedrijf kon dinsdag en woensdag nog leveren, maar donderdag en vrijdag kregen we wel problemen", aldus Verhoeven.

De directeur heeft een extern bedrijf ingehuurd om de problemen op te lossen en inmiddels is dat gelukt. Over de technische details van de hack wil hij niets kwijt. Tegen De Telegraaf zegt Verhoeven dat het om ransomware ging en dat er aangifte is gedaan. Maandag vertrekken er volgens hem weer vrachten. "We zijn nu met klanten bezig om opstartprotocollen af te stemmen en om alles weer op orde te krijgen."

Schappen snel weer gevuld

Hoe snel de producten in de supermarkt weer op voorraad zijn, durft Verhoeven niet te zeggen. Een woordvoerder van Albert Heijn heeft ook nog geen details, maar hoopt dat de situatie zo snel mogelijk weer op orde is.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) duurt het bij versproducten meestal ongeveer een dag om de schappen te vullen.

"Er was een hack bij de leverancier, maar de fabriek heeft gewoon doorgedraaid, dus de spullen zijn er gewoon", zegt de woordvoerder. "Ik ken de details van deze specifieke situatie niet, maar je kan ervan uitgaan dat er vandaag vrachtwagens van de fabriek naar de distributiecentra rijden. Dan ligt het morgen of misschien zelfs vanavond al in de winkels."