Bijna tweehonderd reizigers vertrekken maandagmiddag richting Rhodos voor een proefvakantie. Voor 400 euro kunnen ze op het Griekse eiland acht dagen lang all-inclusive zonnen, zwemmen en eten. Toch zal deze vakantie niet zijn wat ze gewend zijn, want de reizigers moeten zich nog gewoon houden aan de geldende coronamaatregelen. Zo ziet hun vakantie eruit.

Hun vakantie begint al anders dan normaal. Zo'n 72 uur voor vertrek hebben alle reizigers zich moeten testen op het coronavirus. Vervolgens mochten ze maandagmorgen naar Schiphol komen, waar ze een sneltest moesten ondergaan. "Zodra alle uitslagen binnen zijn, mogen de reizigers inchecken en gaan ze in een soort bubbel richting de gate", zegt een woordvoerder van Sunweb.

"Eenmaal in Griekenland aangekomen gaan ze met een transferbus naar het hotel. Alle reizigers hebben vooraf hun kamernummer gekregen en hoeven niet in te checken, maar kunnen direct naar hun kamer toe."

Op het resort zelf zijn de reizigers ook nog niet helemaal van de coronacrisis af. Ze moeten zich namelijk gewoon aan de lokaal geldende maatregelen houden, wat betekent dat ze onderling afstand moeten houden van de andere reizigers.

Ook moeten ze een mondkapje dragen als ze zich door het resort bewegen. "Op hun bedje mag het mondkapje af en ook tijdens het zwemmen hoeven ze geen mondkapje op, maar als ze rondlopen wel", zegt de woordvoerder.

Niet zelf je bord volscheppen bij buffet

Bij het avondeten zes keer heen en weer naar het buffet om stiekem tóch nog dat extra toetje te pakken, zit er ook niet in. Reizigers mogen namelijk niet zomaar naar het buffet lopen. "Ze worden bij hun tafeltje opgehaald door een kelner en lopen dan samen naar het buffet. Daar wijzen ze aan wat ze willen, en dan gaan ze weer naar hun tafel toe." De kelner verzamelt dat eten vervolgens en serveert het dan bij de tafel.

De reizigers mogen het resort niet af, maar volgens de woordvoerder is er wel voldoende entertainment. "Daarnaast is de bar open tot 2.00 uur."

Als de reis voorbij is, zal Sunweb onderzoeken of deze een succes is. "Voor ons is de belangrijkste vraag of reizigers na zo'n week nog een vakantiegevoel hebben. Willen mensen wel op deze manier op vakantie?", aldus de woordvoerder. En als het een succes is, volgen er misschien wel meer coronavakanties.