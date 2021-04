Vier op de tien Europese zakenreizigers willen ook als alle reisbeperkingen zijn opgeheven minder vliegen dan voorheen, blijkt maandag uit een onderzoek in opdracht van de European Climate Foundation.

We hebben ons leven drastisch omgegooid in het afgelopen jaar en dat lijkt een blijvend effect op zakenreizen te hebben. Ook zorgen over het klimaat spelen mee in de beslissing om ook na de coronacrisis minder te vliegen dan voorheen, blijkt uit het onderzoek.

"Naar een ander land vliegen voor een vergadering kost veel tijd en geld en is daarnaast ook nog eens slecht voor het milieu", zegt Alethea Warrington van klimaatorganisatie Possible, die verder niets met het onderzoek te maken heeft. "Na een jaar van makkelijke en snelle virtuele vergaderingen lijken bedrijven niet van plan om in hun oude gewoonten te vervallen."

Het gaat om een onderzoek onder veertienhonderd respondenten uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Nederland, Zweden en Duitsland. 40 procent van de ondervraagden laat weten minder te blijven vliegen als alle reisbeperkingen zijn opgeheven. 38 procent zegt het oude ritme aan te nemen en 13 procent zou juist meer gaan vliegen dan voorheen. 5 procent verwacht nooit meer te vliegen voor het werk.

Luchtvaartsector is hard geraakt door coronacrisis

De luchtvaart is flink geraakt door het coronavirus en heeft een hoop beperkingen opgelegd gekregen. Ook zetten klimaatactivisten de sector onder druk om een verlaging van de uitstoot af te dwingen. De uitstoot van de luchtvaart, die goed is voor 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot, zal volgens de voorspellingen tegen 2050 verdrievoudigen.

Bedrijven lieten medewerkers in het afgelopen jaar noodgedwongen veel minder of zelfs niet meer reizen. Inmiddels is er sprake van een lichte opleving. Experts denken echter dat het nog jaren zal duren voordat de zakenreizen weer op het niveau van voor de pandemie zitten.

Weinig effect op de productiviteit

De beperkingen hadden voor meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden geen effect op hun productiviteit. 26 procent had er wel last van, maar 13 procent werd juist productiever door minder te vliegen.

Verder zouden zes op de tien zakenreizigers bereid zijn economyclass in plaats van businessclass te vliegen als dat hun CO2-voetafdruk kan verkleinen.