De Europese Unie loopt door de coronacrisis ongeveer twee jaar aan economische groei mis. Dat zegt directielid van de Europese Centrale Bank Fabio Panetta in een interview met de Spaanse krant El País. De Europese economie zal volgens hem trager herstellen van de coronacrisis dan de Amerikaanse economie.

In het interview zegt Panetta dat de Amerikaanse economie waarschijnlijk dit jaar al het niveau van voor de coronacrisis bereikt. In Europa zal dat waarschijnlijk pas halverwege 2022 zo zijn. "Daardoor hebben we misschien twee jaar aan groei verloren", zegt hij.

Om de economie zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen, vindt Panetta dat de EU de economie nog verder moet steunen. "Het is goed voor de werkgelegenheid, investeringen en de productiviteit om de economie warm te houden", zegt hij. "We moeten rekening houden met nieuwe fiscale impulsen, zodat de vraag sneller terugkeert naar zijn potentieel."

De Europese economie is afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone daalde volgens een voorlopige raming van Eurostat met 6,4 procent. Vanwege de coronacrisis werd in het tweede kwartaal van vorig jaar de grootste bbp-daling (-11,4 procent) in de EU sinds 1995 geregistreerd. In dat jaar werd begonnen met het bijhouden van deze gegevens.