Heathrow, de grootste luchthaven van Europa, had afgelopen maand fors minder bezoekers dan een jaar geleden. Er namen 542.000 mensen een vliegtuig op de luchthaven. Dat is 82,6 procent minder dan in maart vorig jaar, maakt het bedrijf maandag bekend.

De daling is te zien op vluchten naar alle bestemmingen, maar is het grootst voor reizen naar Zuid-Amerika. Er stapten 93,9 procent minder mensen op een vliegtuig naar het continent. Dat komt vermoedelijk grotendeels door de sterk oplopende coronacijfers in Zuid-Amerika en de coronavirusvariant die werd vastgesteld in Brazilië.

De daling was het minst sterk voor bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk zelf, maar ook die gingen 72,1 procent onderuit. Naar de Europese Unie vlogen er 84 procent minder mensen. Het totale aantal vliegbewegingen verminderde met 63,4 procent.

Het goederenvervoer deed het wel beter dan een jaar geleden. Er werd 21,4 procent meer cargo vervoerd via de Britse luchthaven. Het aantal leveringen aan Europese landen buiten de EU steeg met 144,6 procent. Over het volledige jaar ging cargo 25,7 procent onderuit.

Door de coronacrisis wordt er sinds april vorig jaar aanzienlijk minder gevlogen, omdat landen hun grenzen sloten en reisrestricties oplegden. Dat leidde ertoe dat heel wat luchtvaartmaatschappijen op de rand van de afgrond terechtkwamen en overheidssteun moesten vragen om te overleven. Ook de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wacht al een tijd op een steunpakket.