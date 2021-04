163 Nederlandse bedrijven gingen in maart failliet. Dat zijn er dertig meer dan in februari. Er gaan dus meer ondernemingen op de fles, maar het aantal blijft beperkt, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds het begin van de coronacrisis staat het aantal faillissementen in ons land op een historisch laag niveau. In februari gingen er 133 bedrijven over de kop. Daarmee lag het aantal faillissementen op laagste niveau sinds december 1990.

In maart ging het om 163 bedrijven, maar dat is nog steeds een klein aantal. Het record dateert van mei 2013, toen 816 ondernemingen failliet gingen. Daarna daalde het aantal faillissementen tot augustus 2017, waarna het tot halverwege 2020 min of meer stabiel bleef. Vanaf dat moment daalde het aantal flink.

De meeste faillissementen werden vorige maand uitgesproken in de handel. Het gaat om onder andere winkels en horecabedrijven. 31 handelsbedrijven werden failliet verklaard, 11 meer dan in februari. In de bedrijfstak vervoer en opslag werden relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken.

Ondanks de coronacrisis hoeven relatief weinig bedrijven de boeken neer te leggen. De overheid houdt veel bedrijven overeind met onder meer loonsteun (NOW) en een tegemoetkoming in de vaste lasten. In 2020 pompte de Staat 17,6 miljard euro coronasteun in bedrijven.

Experts denken dat het aantal faillissementen in de tweede helft van dit jaar sterk zal toenemen. Dan worden naar verwachting de steunmaatregelen losgelaten en moeten bedrijven hun achterstallige belastingen betalen.