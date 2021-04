Het Chinese Contemporary Amperex Technology Company, beter bekend als CATL, heeft via een dochteronderneming een belang genomen in de Kisanfu koper- en kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat laat het bedrijf zondag weten.

De mijn bevat grote nog ontgonnen voorraden aan kobalt, een belangrijke grondstof voor de productie van de batterijcellen die in de accupakketten van elektrische auto's zitten.

De stap is opvallend omdat CATL net als Tesla de technologie in huis heeft voor de productie van kobaltvrije cellen. Tesla zal de kobaltvrije batterijcellen dit jaar al in zijn accupakketten stoppen.

Veel bedrijven proberen bovendien het gebruik van kobalt uit de DRC te vermijden, aangezien kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden daar een schaduw over de grondstofdelving werpen.

Zo haalt BMW bewust zijn kobalt uit Marokko en Australië, terwijl Volvo en Polestar door middel van blockchaintechnologie controleren waar het kobalt precies vandaan komt en of de betrokken partijen zich houden aan de aanvoerrichtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).