Total en de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) hebben zondag een overeenkomst gesloten met Oeganda en Tanzania voor de aanleg van een 1.445 kilometer lange oliepijpleiding die Oegandese olie naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga moet vervoeren. Het project heeft een prijskaartje van 3,5 miljard dollar (2,94 miljard euro).

De overeenkomst werd ondertekend in het bijzijn van de Oegandese president Yoweri Museveni en de Tanzaniaanse leider Samia Suluhu Hassan. De nieuwe oliepijpleiding, EACOP genaamd, moet de levensader van Oeganda worden, dat zelf ingeklemd ligt tussen Kenia, Tanzania, Rwanda, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan.

Oeganda ontdekte in 2006 in het grensgebied met de DRC een olievoorraad die geschat wordt op ten minste zes miljard vaten. Daarmee zou het land na Angola, Algerije, Nigeria en Libië op de grootste olievoorraad van het Afrikaanse continent zitten.

De Oegandese olievelden zitten sinds vorig jaar in de portefeuille van Total en CNOOC, die in de oliepijpleiding gaan investeren. Total verwacht dat er meer dan 10 miljard dollar nodig is om de oliewinning in Oeganda op gang te krijgen en de olie op de markt te brengen.

Aan het project kleven risico's. Zo is de Oegandese olie erg stroperig, waardoor de pijpleiding verwarmd moet worden om het überhaupt te vervoeren. Daarnaast leeft er weerstand onder milieubewegingen, onder meer omdat de geplande route door een aantal natuurreservaten loopt. De verwachte bouwtijd is drie jaar.