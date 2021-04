LG Energy Solution en SK Innovation, twee grote producenten van batterijcellen en accupakketten voor elektrische auto's, hebben zondag in de Verenigde Staten hun conflict over patenten en handelsgeheimen bijgelegd. Daarmee kunnen plannen voor nieuwe fabrieken en leveringen van onderdelen doorgang vinden.

Met de overeenstemming is het gevaar van tekorten aan batterijcellen en accupakketten voor Ford en Volkswagen in de VS geweken.

Ford werkt er aan een elektrische versie van de pick-uptruck F-150, die vorig jaar na de Toyota Corolla het meest verkochte voertuig ter wereld was. Volkswagen wil er in 2022 beginnen met de productie van de auto's uit de elektrische ID-familie.

Aanvankelijk leek het erop dat SK Innovation zijn plannen voor een nieuwe fabriek voor accupakketten in de Amerikaanse staat Georgia zou moeten opbergen. De Amerikaanse International Trade Commission (ITC) stelde LG Energy Solution in februari namelijk in het gelijk in een conflict over handelsgeheimen. Met de fabriek is een investering van 2,6 miljard dollar (2,18 miljard euro) gemoeid. Het productiecentrum zou bovendien goed zijn voor 2.600 banen in Georgia.

De gouverneur van die staat, de Republikein Brian Kemp, had president Joe Biden gevraagd in te grijpen. Ook SK Innovation had de president opgeroepen om de beslissing van het ITC nog eens tegen het licht te houden. De deadline verstrijkt in de nacht van zondag op maandag.

Zover laten LG Energy Solution en SK Innovation het dus niet komen. De bedrijven troffen daarom een schikking in de zaak over handelsgeheimen. In april oordeelde de ITC in het voordeel van SK Innovation in het conflict over eventuele patentschendingen. Daarvan was volgens de commissie geen sprake.