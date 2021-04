De Europese Unie heeft de Verenigde Staten gevraagd om miljarden dollars aan importheffingen op elkaars producten voor een half jaar op te schorten. Dat heeft de Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zaterdag gezegd tegen het Duitse blad Der Spiegel. Daarmee zou Brussel verder willen gaan dan een vorige maand overeengekomen heffingspauze van vier maanden.

De grootmachten lijken eindelijk nader tot elkaar te komen in een conflict over illegale staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus, dat al zo'n zeventien jaar speelt. "We hebben voorgesteld om alle onderlinge tarieven zes maanden op te schorten om tot een onderhandelde oplossing te komen", aldus Dombrovskis. Door de opschorting kunnen beide partijen zich concentreren op het oplossen van het langlopende geschil.

Washington beschuldigde Europese landen er eerder van Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vond op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld.

In november stelde Brussel nog invoerheffingen in op Amerikaanse producten ter waarde van ongeveer 4 miljard dollar (3,36 miljard euro). De vorige Amerikaanse regering, van president Donald Trump, was eerder met tarieven gekomen voor 7,5 miljard dollar aan Europese producten, waaronder kaas, olijven en whisky. Vooral het Europese luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), bekend van Moët & Chandon, Veuve Clicquot en Dom Pérignon, en Microsoft hadden veel last van de tarieven.

De heffingen hebben geen grote gevolgen voor de Nederlandse economie gehad, stelden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vorige maand. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het wel belangrijk dat de economische grootmachten de handelsbetrekkingen normaliseren.