China heeft webwinkelconcern Alibaba van techmiljardair Jack Ma een miljardenboete opgelegd wegens monopoliepraktijken. Het gaat om in totaal 18,2 miljard yuan, wat omgerekend neerkomt op 2,3 miljard euro.

Staatsmedia in China melden dat de Chinese toezichthouder de boete heeft opgelegd na afronding van een onderzoek dat in december was ingesteld. De boete is gelijk aan 4 procent van Alibaba's binnenlandse verkoop in 2019, aldus de toezichthouder in een verklaring.

Alibaba moet verder ook een aantal maatregelen nemen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven die gebruikmaken van Alibaba's platforms te beschermen. Gedurende de komende drie jaar zal het bedrijf bij de toezichthouder rapporten over zelfregulering moeten indienen.

Het bedrijf laat in een verklaring weten de boete te accepteren. Ook zegt het bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid beter op zich te zullen nemen.

Alibaba-topman Ma is enige tijd geleden al uit de gratie geraakt bij de Chinese regering, nadat hij kritiek uitte op het financiële beleid van president Xi Jinping. Eind 2020 werd er ruim twee maanden lang niets van hem vernomen. Over zijn afwezigheid werd veel gespeculeerd. Het is onduidelijk waar hij al die tijd is geweest. In februari werd duidelijk dat de extravagante topman door de Chinese overheid niet langer als 'vooraanstaande ondernemer' wordt gezien.

China treedt steeds harder op tegen grote bedrijven

De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op bedrijven zoals Alibaba. De Chinese overheid heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Zo werd de beursgang van Alibaba's dochteronderneming en financieel dienstverlener Ant Financial vorig jaar op het laatste moment tegengehouden door de Chinese toezichthouder. De autoriteiten vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiële systeem. De beursgang van Ant Financial had de grootste van de wereld moeten worden.