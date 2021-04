De sierteeltsector heeft ondanks de winkelsluitingen door de lockdown in 2020 een goed jaar gehad, maar dit jaar wordt onzekerder. De langere lockdown, de Brexit en hoge transportkosten kunnen het hersteltempo vertragen, schrijft ABN AMRO vrijdag in een sectorrapport.

We kochten het afgelopen jaar vooral bloemen en planten online, maar deden dat wel enthousiast. Volgens transactiedata van ABN AMRO verdubbelde de online omzet bij bloemenwinkels in 2020. De grootste sprong was er in april. Toen waren de online bestedingen aan bloemen 271 procent hoger dan een jaar eerder.

ABN AMRO benadrukt wel dat online maar een klein deel uitmaakt van de totale bloemenverkoop en dat dus de kans klein is dat de verloren fysieke omzetten daarmee volledig konden worden opgehaald.

Voorjaar is een belangrijke periode voor sierteelt

Nu er meer aandacht gaat naar groen in de tuin, huizen en kantoren zal ook het komende jaar nog goed zijn voor de bloemensector, denkt ABN AMRO, maar externe factoren kunnen wat roet in het eten strooien. In normale tijden is het voorjaar een erg belangrijke periode voor tuincentra en bloemenwinkels omdat Nederlanders dan al vooruitkijken naar de zomer en hun tuin beginnen op te fleuren. Maar als de lockdown nog lang aanhoudt, kan de sector heel wat inkomsten mislopen.

De vraag is ook wat er zal gebeuren als de economie heropent. Aan de ene kant verwacht ABN AMRO meer faillissementen en dus meer werklozen, maar aan de andere kant ziet de bank ook een scenario waar mensen hun bestedingen enthousiast hervatten en hun opgespaarde geld uitgeven. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor de sierteeltsector.

Brexit en transportkosten wegen op de sector

Tot slot is zowel import als export een grote onzekerheid. Het Verenigd Koninkrijk is met 880 miljoen euro het tweede grootste exportland voor Nederlandse telers en velen onder hen worstelen door de Brexit nog met extra administratie en douanekosten. Een lichtpuntje is wel dat de zogenoemde fytosanitaire controle die moet worden uitgevoerd op bloemen en planten bestemd voor het VK is uitgesteld tot begin 2022.

Maar het is vooral de import, en dan in het bijzonder de transportkosten die daaraan verbonden zijn, die op de sector weegt. Nederland importeert voor ruim 1 miljard euro bloemen en planten en een groot deel daarvan komt uit andere continenten. Nu vliegtuigmaatschappijen bijna geen passagiersvluchten doen, vragen ze meer voor vrachtverkeer.

De tarieven zijn naar recordniveaus gestegen en ABN AMRO verwacht dat die nog de rest van het jaar hoog blijven. Dat is slecht nieuws voor bloemenwinkels, maar kan aan de andere kant ook gunstig zijn voor de prijzen van Nederlandse telers. Verkopers zullen hun bloemen en planten mogelijks vaker lokaal kopen.