Nederlandse bedrijven ontvingen in 2020 in totaal 17,6 miljard euro steun voor loonkosten en vaste lasten. De loonsteun nam daarbij de grootste hap uit het budget, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag.

Om ons land door de coronacrisis te loodsen heeft het kabinet vorig jaar een aantal steunmaatregelen op touw gezet. Voor bedrijven zijn dat de NOW-regeling voor loonkosten en de TVL-steun voor vaste lasten. De NOW-steun kostte de begroting het afgelopen jaar 15 miljard en de TVL-steun was goed voor 2,6 miljard euro. Samen is dat dus 17,6 miljard euro.

Voor beide maatregelen waren er drie aanvraagperiodes in 2020, een per kwartaal waarin de steun gold. Het uitgekeerde bedrag voor NOW was het hoogst in de eerste aanvraagperiode, voor TVL was dat in de derde aanvraagperiode. Dat komt omdat de vastelastenregeling aan het einde van het jaar werd uitgebreid naar zowat alle sectoren, terwijl die oorspronkelijk enkel beschikbaar was voor specifieke sectoren.

De bedragen werden allebei vastgesteld op basis van een verwacht omzetverlies en later opnieuw geëvalueerd. Dat leidde er onder meer toe dat twintigduizend bedrijven in totaal 290 miljoen euro aan NOW-steun moesten terugbetalen.

Horeca en handel kregen meeste vaste lasten vergoed

Het grootste deel van de steun, 17 procent, ging naar handelsbedrijven, zoals groothandels en winkels. De horeca vroeg minder loonkostensteun aan, maar kreeg met 791 miljoen euro wel veruit het hoogste bedrag aan vaste lasten. 16 procent van de coronasteun ging in 2020 naar de horeca.

De steunmaatregelen hebben de overheidsuitgaven flink omhoog geduwd. In totaal stegen de uitgaven vorig jaar 13 procent, waarvan 5 procentpunten toe te schrijven aan de NOW- en TVL-steun. Dat is dus zo'n 40 procent van de uitgavenstijging. Andere subsidies, waaronder ook andere coronasteunmaatregelen, waren goed voor 29 procent van de stijging.