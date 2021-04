De consumptie van huishoudens is in maart sterk hersteld, meldt de Rabobank vrijdag op basis van transactiedata van klanten. Huishoudens gaven bijna 8 procent meer uit dan in maart 2020, toen de coronacrisis al was begonnen. De uitgaven vielen zo'n 2 procent lager uit dan in maart 2019, waarmee de krimp in de afgelopen maand een stuk kleiner was dan in de voorgaande maanden.

De krimp was zelfs kleiner dan in augustus en september 2020, toen er veel minder lockdownmaatregelen waren dan nu en mensen gewoon naar de winkel konden.

Rabobank noemt het herstel van de consumptie opvallend, omdat veel niet-essentiële fysieke winkels nog steeds grotendeels gesloten zijn en de maatregelen in de horeca niet versoepeld zijn.

Consumentenuitgaven in het afgelopen jaar

'We zien een piek in de categorie verzorging en gezondheid'

Het lijkt erop dat de uitgaven grotendeels zijn hersteld doordat consumenten kunnen winkelen op afspraak en via click-and-collect en ook weer naar bijvoorbeeld de kapper kunnen, zegt econoom Carlijn Prins van Rabobank. "We zien begin maart een enorme piek in de categorie verzorging en gezondheid. We vermoeden dat dat komt doordat toen de contactberoepen weer open mochten. En verder zie je ook een herstel in de categorie kleding en sieraden, al liggen de uitgaven daaraan nog steeds lager dan voor de coronacrisis."

De uitgaven in de categorieën kleding, sieraden, verzorging en gezondheid waren vooral aan het begin van maart relatief hoog, maar vielen in de tweede helft van de maand iets terug.

Prins verwacht desondanks dat de consumentenuitgaven dit jaar verder zullen herstellen. "De uitgaven worden voor een groot deel geremd door de lockdownmaatregelen", zegt ze. "Als die in de komende maanden wat soepeler worden, kunnen mensen weer meer geld uitgeven, mits de werkloosheid niet sterk oploopt. Daarnaast hebben Nederlanders het afgelopen jaar veel gespaard. We verwachten dat mensen misschien wel een keer extra uit eten zullen gaan als de economie weer opengaat, waardoor de uitgaven verder stijgen."