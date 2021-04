In de toekomst naar je Europese vakantiebestemming vliegen met een elektrisch vliegtuig? Dat is misschien wel mogelijk. Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan namelijk testen met elektrisch vliegen, maken de vliegvelden donderdag bekend. Het streven is om uiteindelijk een Europees netwerk op te bouwen van elektrische vluchten.

De vliegvelden zullen eerst experimenteren met kleine vliegtuigen waar vier tot negen personen in passen en hopen binnen vijf jaar de eerste elektrische passagiersvluchten tussen Nederlandse luchthavens te kunnen uitvoeren.

Op termijn moet er ook met grotere vliegtuigen over grotere afstanden gevlogen kunnen worden. Afstanden tot 500 kilometer lijken sowieso mogelijk, maar volgens de luchthavens bestaat zelfs de potentie om tot 1.000 kilometer elektrisch te kunnen vliegen.

Met de proef willen de luchthavens vooral kennis opdoen over het uitvoeren van lijnvluchten met elektrische vliegtuigen. "We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa", zegt Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport. "De proef is ook voor de regio belangrijk. Behalve de snelle verbindingen die ontstaan, biedt elektrisch vliegen voor de Brainportregio kansen op het gebied van werkgelegenheid in bijvoorbeeld laadsystemen."