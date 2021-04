Elektrische auto's zijn ook op de markt van tweedehands auto's steeds gewilder. In de eerste drie maanden van dit jaar verkochten autobedrijven ruim 2.400 elektrische tweedehandsjes aan particulieren, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Renault ZOE, Nissan Leaf en BMW i3 waren populair, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG en databureau RDC.

In tegenstelling tot nieuwe elektrische voertuigen is er voor particulieren nog wel subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Die subsidie bedraagt 2.000 euro. Van de 13,5 miljoen euro subsidie voor tweedehands auto's dit jaar is in de eerste drie maanden ruim 3 miljoen euro aangevraagd. Dat betekent dat er nu nog voor ruim 5.200 elektrische tweedehands auto's overheidssubsidie over is.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de elektrische auto's wel voldoen aan enkele eisen, zoals een actieradius van minimaal 120 kilometer en de oorspronkelijke nieuwprijs moet tussen de 12.000 en 45.000 euro zijn. Meer dan de helft van de dit jaar aan particulieren verkochte elektrische tweedehands auto's kon met subsidie worden gekocht.