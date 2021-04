Tesla heeft bij een Duitse rechter geklaagd over de trage bureaucratie in het land. De fabrikant van elektrische auto's bouwt een fabriek in Brandenburg, maar noemt het "irritant" dat de benodigde vergunningen er nog niet zijn, terwijl de fabriek al bijna af is.

Dat schrijft persbureau Bloomberg donderdag.

Tesla heeft zich aangesloten in een lopende rechtszaak van de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe. Volgens de autobouwer zal de fabriek helpen bij het tegengaan van klimaatverandering, omdat er uitstootvrije Tesla's worden gemaakt. Hoe langer het duurt tot de vergunningen er zijn, hoe langer het dus ook duurt totdat de klimaatvriendelijkere auto's op de weg kunnen rondrijden, aldus het bedrijf.

Volgens Tesla is het Duitse vergunningsproces "niet meer van deze tijd" en zou de verantwoordelijke instantie aanvragen die goed zijn voor het klimaat de prioriteit moeten geven. Volgens een woordvoerder van de lokale overheid mag er in het vergunningsproces op dit moment geen onderscheid worden gemaakt tussen klimaatvriendelijke en vervuilende projecten, maar wordt er wel een taskforce opgezet om naar de aanvraag van Tesla te kijken.

Bureaucratie is niet het eerste obstakel van de bouw van de Tesla-fabriek. Afgelopen december moest Tesla tijdelijk stoppen met het kappen van bomen op de plek waar de fabriek gebouwd zou worden. Natuurverenigingen vermoedden dat er onder de grond slangen bezig waren met hun winterslaap.