Consumenten die nog zitten te wachten op hun geld terug voor vervallen reisvouchers, kunnen dat snel tegemoet zien. Maandag wordt zo'n 50 miljoen euro overgemaakt aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), waar touroperators bij kunnen aankloppen die niet over voldoende geld beschikken. Dat heeft directeur Erik Jan Reuver van de SGR aan NU.nl laten weten.

"Met die 50 miljoen euro kunnen we de eerste weken wel vooruit", aldus Reuver. Touroperators kunnen geld lenen bij de SGR en dan de consumenten die een voucher van een jaar oud hebben, uitbetalen.

Volgens reisbrancheoragnisatie ANVR staat in totaal zo'n 600 miljoen euro aan vouchers uit.

In totaal komt 400 miljoen euro beschikbaar via de SGR. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt daartoe een kredietfaciliteit beschikbaar. Eind maart gaf Brussel het groene licht hiervoor, nu hebben de SGR en het ministerie van EZK de overeenkomst getekend. "Vanaf maandag kunnen we uitbetalen."

De SGR zegt niet welke touroperators bij het garantiefonds hebben aangeklopt. "Daar doen we geen mededelingen over", zegt de directeur. Corendon heeft er geen geheim van gemaakt het fonds nodig te hebben om de waarde van de vele duizenden vouchers te kunnen uitkeren. D-reizen dat eerder deze week over de kop ging, liet weten dat het fonds voor hen te laat is gekomen.

De grootste touroperators, TUI Nederland en Sunweb, keerden het geld al uit aan hun klanten.

Bulk van de vouchers vervalt deze en volgende maand

Reisorganisaties kunnen een aanvraag doen voor een lening van maximaal 80 procent van het voucherbedrag dat zij hebben uitstaan. Met een maximum van 50 miljoen euro per bedrijf. "We verwachten de bulk van de aanvragen deze en volgende maand", aldus Reuver. In deze periode vorig jaar zijn de meeste vouchers voor geannuleerde reizen uitgegeven.

Toen vorige maand de eerste vouchers vervielen (ze waren een jaar geldig) waren niet alle reisorganisaties in staat meteen uit te betalen. De SGR heeft toen al de geldigheid van eventuele claims met twee maanden verlengd.