De verbouwwoede voor huis en tuin gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de verkopers van aanhangwagens. Vorige maand werden bijna drieduizend nieuwe aanhangwagens verkocht en nog eens zo goed als dertienhonderd tweedehandsjes. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG.

Met maart erbij staat de teller voor de eerste drie maanden van het jaar op meer dan 7.100 nieuwe en bijna 3.200 gebruikte aanhangers. "Het gaat hierbij uitsluitend om zware aanhangwagens van boven de 750 kilo, waar een eigen kenteken voor nodig is", aldus BOVAG. Lichtere exemplaren zijn dus niet meegenomen in deze telling.

Er werden vooral meer aanhangwagens verkocht voor het vervoeren van bouwmateriaal, weet BOVAG. Maar ook van de open aanhangers werden 20 procent meer verkocht. "Die cijfers wijzen erop dat vooral aannemers, klusbedrijven en hoveniers investeren in nieuw materieel."

De branchevereniging denkt dat dit samenhangt met de verbouwingsdrift van mensen voor huis en tuin. Die weer wordt veroorzaakt door de coronacrisis, waardoor we niet op vakantie kunnen en veel thuis zijn.

Ook de grotere belangstelling voor bootjes is terug te zien in de BOVAG-cijfers. "In het eerste kwartaal werden 57 procent meer nieuwe boottrailers afgeleverd dan een jaar geleden." Ook de verkoop van paardentrailers nam toe, maar met 6 procent veel bescheidener dan die van wagens om boten te verplaatsen.