Al 6,8 miljoen mensen dienden hun aangifte in bij de Belastingdienst, ondanks de storing in de eerste week van de aangifteperiode. Dat is 72 procent van de 9,4 miljoen aangiftes die de fiscus verwacht. Wie voor donderdag aangifte deed, krijgt nog voor 1 juli zijn aanslag in de bus, meldt de Belastingdienst.

Het aantal ingediende aangiftes is iets hoger dan op dezelfde datum een jaar geleden. Dit jaar is de termijn om aangifte te doen verlengd naar 8 mei in plaats van 1 mei omdat de website van Belastingdienst last had van een storing in de eerste aangifteweek. Daardoor konden er maar beperkt aangiftes ingediend worden.

De eerste aanslagen zullen deze maand verstuurd worden en tegen 1 juli zou iedereen die voor donderdag zijn aangifte indiende, een bericht moeten gekregen hebben. De fiscus raadt iedereen die nog met vragen zit aan om contact op te nemen.

De BelastingTelefoon krijgt vooral vragen binnen over aftrekposten en zorgkosten. Ook sparen en beleggen zijn populaire onderwerpen. De dienst benadrukt ook dat het belangrijk is om de vooraf ingevulde aangifte te controleren op fouten of onvolledigheden. "Zeker in dit bijzondere jaar is dat nog belangrijker", klinkt het.

De coronacrisis heeft ook nog een ander gevolg. Er komen meer aangiftes overdag binnen, waar dat de afgelopen jaren vooral tussen 19.00 en 21.00 uur was. De Belastingdienst wijt dat aan het feit dat de meeste mensen nu thuiswerken en dat dus makkelijker tussen het werk door kunnen doen.