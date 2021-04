Branchevereniging INretail ziet af van een hoger beroep tegen de Staat om de gedeeltelijke winkelsluiting van tafel te krijgen. Dat zegt een woordvoerder donderdag desgevraagd tegen NU.nl.

"Nu er versoepelingen aan lijken te komen, hebben we besloten het hoger beroep niet door te zetten." De winkeliers verloren medio maart een kort geding tegen de Staat, ze vochten de sluiting van de winkels aan.

Sinds begin maart mogen winkels wel op afspraak klanten ontvangen, tot maximaal vijftig tegelijkertijd, afhankelijk van het winkeloppervlak. Dat werkt volgens INretail totaal niet. "Grote delen van de dag zijn er helemaal geen afspraken en een vijfde van de klanten die een afspraak maken, komt niet opdagen", somt de woordvoerder op.

In december vorig jaar moesten alle niet-essentiële winkels de deuren sluiten, in eerste instantie volledig. In februari van dit jaar werd bestellen en afhalen toegestaan en sinds begin maart dus het winkelen op afspraak. "Winkels hebben al heel lang te maken met beperkte mogelijkheden", zegt INretail. "Over afgelopen maand heeft meer dan 60 procent van de winkeliers nog te maken met omzetverlies."

De winkeliers rekenen er welhaast op dat zij worden meegenomen in de versoepelingen, als die er komen. "Dat is specifiek zo benoemd op de laatste persconferentie. Dat als er versoepelingen komen, wij daarbij zitten." Voor de sluiting eind vorig jaar werkten de winkeliers al met protocollen. "Die kunnen we zo weer afstoffen."

Het gaat dan onder meer om het dragen van mondkapjes, looprichtingen in de winkel en een maximum aantal klanten. INretail: "Spontaan winkelen zonder restricties en funshoppen, daar zijn we nog lang niet. Maar onze hoop is wel dat we van het winkelen op afspraak af kunnen."