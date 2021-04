De VS komt met een belastingvoorstel waarin multinationals belastingen betalen in elk land waar ze activiteiten hebben in plaats van alleen in het land waar het hoofdkantoor staat. Daarmee sluit het land zich aan bij de onderhandelingen die de internationale economische organisatie OESO voert met meer dan honderd landen over een wereldwijd belastingplan.

De Britse krant Financial Times kon documenten inkijken waarin de regering van Joe Biden het plan uiteenzet. Het idee zou zijn dat bedrijven per land een belastingpercentage krijgen opgelegd op basis van hun omzet in dat land. Of ze daar ook daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn, doet er niet toe.

Daarmee wil de VS ervoor zorgen dat bijvoorbeeld techbedrijven, die ongeveer overal in de wereld activiteiten hebben, zich niet meer in belastingparadijzen gaan vestigen maar overal een eerlijke bijdrage betalen.

OESO verwelkomt Amerikaanse hulp

Het plan sluit aan bij onderhandelingen die de Organisatie voor Economsche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voert met meer dan honderd landen over een gelijkaardig systeem. Dat bestaat uit twee pijlers: de ene regelt hoe multinationals belastingen moeten betalen, de andere gaat over een wereldwijd minimaal belastingniveau voor bedrijven. In die tweede pijler zit echter een lek waardoor bedrijven minder belastingen betalen dan ze pretenderen, ontdekte de Nederlandse fiscalist Maarten de Wilde onlangs.

Het Amerikaanse plan sluit aan bij de eerste pijler en de OESO verwelkomt de hulp dan ook. "Dit blaast de onderhandelingen nieuw leven in en is zeer positief", zegt hoofdonderhandelaar Pascal Saint-Amans. "Het voorstel zal de manier waarop bedrijven belast worden stabiliseren in de post-coronaperiode." Over drie maanden wil de OESO haar plan presenteren.

Financial Times voegt nog toe dat Biden met de maatregel een mogelijkheid ziet om de vennootschapsbelasting in zijn land te verhogen zonder dat hij moet vrezen dat bedrijven de VS zullen ontvluchten. Biden stelde onlangs voor om die vennootschapsbelasting te verhogen van 21 naar 28 procent om zijn coronasteunpakket van 2 biljoen dollar (1,7 biljoen euro) te kunnen betalen.